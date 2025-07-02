Mersin'de Turizm Sezonu İçin Asayiş Denetimi

Mersin'de Turizm Sezonu İçin Asayiş Denetimi
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Mersin'de turizm sezonunun başlamasıyla birlikte sahil bölgelerinde yapılan asayiş denetimlerinde 2 bin 450 daire ile 160 konaklama tesisi kontrol edildi. Usulsüz konaklama yapanlar ve kayıtsız çalışanlar hakkında yasal işlem başlatıldı.

Mersin'de turizm sezonunun açılmasıyla birlikte sahil bölgelerinde asayiş denetimi gerçekleştirildi.

Mersin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince sahil kesimindeki ilçelerde yapılan denetimlerde günübirlik kiralanan evler, konaklama tesisleri ve umuma açık iş yerleri kontrol edildi. Yapılan denetimlerde 2 bin 450 daire, 160 konaklama tesisi ve 435 umuma açık iş yeri denetlendi. Ayrıca 3 bin 675 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Denetimlerde usulsüz konaklama faaliyeti yürüten 6 daire sahibine idari işlem uygulanırken, anlık veri girişi yapmadığı tespit edilen 3 konaklama tesisine gerekli yasal işlem yapıldı. Bir SPA merkezinde ise 4 yabancı uyruklu kadının masör olarak kayıtsız şekilde çalıştırıldığı belirlendi. Yabancı uyruklu kadınlar, sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Öte yandan, 5 işletmede kapalı alanda tütün mamulleri tüketildiği tespit edilerek yasal işlem başlatıldı. Umuma açık iş yerlerinde ise SGK ve Gelir İdaresi denetmenleri tarafından gerekli incelemeler gerçekleştirildi.

Denetimler kapsamında ayrıca turizm bölgelerinde sahil bandı, yazlık siteler ve halkın yoğun bulunduğu alanlarda hırsızlık olaylarının önlenmesi amacıyla el broşürleri dağıtılarak. vatandaşlar bilgilendirildi. Halkın huzur ve güvenliği için denetimlerin aralıksız ve kararlı bir şekilde sürdürüleceği belirtildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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