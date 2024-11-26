Mersin'de Trafik Kazası: Bisiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Anıt Mahallesi Atatürk Caddesi Cengiz Topel kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, Adil Ekinci'nin (67) kullandığı bisiklete E.G.'nin kullandığı 66 AAG 117 plakalı otomobil çarptı. Kazada yaralanan bisiklet sürücüsü kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza ile ilgili inceleme devam ediyor. - MERSİN