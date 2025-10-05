Haberler

Mersin'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı

Mersin'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı
Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. İki otomobilin çarpıştığı kazada 3 köpekten 2'si telef oldu.

Mersin'in Tarsus ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kazada otomobillerden birinde bulunan 3 köpekten 2'si telef olurken, 1'inin de ayakları kırıldı.

Kaza, eski Ankara yolu üzerindeki Özbek Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 33 PN 412 plakalı otomobil ile 33 ABS 649 plakalı otomobil çarpıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada Kerim Uyar (72) olay yerinde hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı. Kazada ayrıca otomobillerden birinde bulunan 3 köpekten 2'si telef oldu, diğer köpeğin ise ayakları kırıldı. Ekiplerin müdahalesiyle araçlarda sıkışan yaralılar kurtarılarak, ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı köpeğin ise tedavi için ilgili birime gönderildiği bildirildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MERSİN

