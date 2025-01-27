Üye Girişi
Haberler
Bursa'da korkutan deprem! İstanbul ve çevre illerde de hissedildi

Bursa'da korkutan deprem! İstanbul ve çevre illerde de hissedildi
Yozgat Belediye Başkanı'nın kardeşini itfaiye müdürü olarak atadığı ortaya çıktı

Arayıp teyit ettik! Belediye başkanından kardeşine müthiş kıyak
Otel faciasında skandal ifade! Belediye Başkan Yardımcısı itfaiye denetimini iptal etmiş

78 kişiye mezar olan otelin muhasebecisi kirli pazarlığı anlattı
İmamoğlu'na jet soruşturma

İmamoğlu'na kürsüden iner inmez jet soruşturma

Mersin'de torun, dedesini ve babaannesini bıçaklayarak öldürdü

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Mut ilçesinde cezaevinden yeni çıkan 19 yaşındaki şahıs, kendisiyle aynı ismi taşıyan dedesi ile babaannesini bıçakla öldürdü. Şüpheli torun, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Mersin'in Mut ilçesine bağlı Kültür Mahallesi Yokuşlu Sokak'taki bir evde meydana gelen olayda; edinilen bilgiye göre, dede Hüseyin (74) ile babaanne Gülüzar A.'nın (67) yaşadığı evde kalan torunları Hüseyin A. (19), henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıkardı. Tartışmada Hüseyin A. eline aldığı bıçakla hem babaannesinin hem de dedesinin boğazını kesti. Komşuların gürültüleri duyarak haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

TORUN 3 GÜN ÖNCE CEZAEVİNDEN ÇIKMIŞ

Bu sırada şüpheli olay yerinden kaçtı ancak polis tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde ise yaşlı çiftin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri ve savcının incelemesinin ardından cenazeler otopsi için morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürerken zanlı Hüseyin A.'nın uyuşturucu madde bağımlısı olduğu, 3 gün önce cezaevinden çıktığı ileri sürüldü.

Mersin'de torun, dedesini ve babaannesini bıçaklayarak öldürdü
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Dilan Polat'ın başı yine derde girdi! Gözyaşlarına boğuldu
img

Eşler beraber yıkanabilir mi? Cübbeli şahsın verdiği cevap tepki çekti
img

Mikrofon uzatılan çobanın gerçek mesleği duyanları kahretti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul Valiliği'nden kamu kurumlarına 'Cuma namazı' uyarısı

İstanbul Valiliği'nden kamu kurumlarına 'Cuma namazı' uyarısı
Selahattin Demirtaş'ın son hali paylaşıldı

Uzun süre sonra yeni fotoğraf! İşte Demirtaş'ın son hali
Eşler beraber yıkanabilir mi? Cübbeli şahsın verdiği cevap tepki çekti

Eşler beraber yıkanabilir mi? Cübbeli şahsın verdiği cevap tepki çekti
Mikrofon uzatılan çobanın gerçek mesleği duyanları kahretti

Mikrofon uzatılan çobanın gerçek mesleği duyanları kahretti
İrfan Can Eğribayat'a çirkin mesaj

Mide bulandıran mesajı paylaştı
Kocaları ilişki mi yaşıyor? İki sosyetik güzelden peş peşe açıklama geldi

Kocaları ilişki mi yaşıyor? İki sosyetik güzelden peş peşe açıklama

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.