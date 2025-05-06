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Mersin'de Tırda 680 Litre Metamfetamin Ele Geçirildi

Mersin'de Tırda 680 Litre Metamfetamin Ele Geçirildi
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Mersin'de jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda, tırın akaryakıt tankı içerisinde 680 litre sıvı metamfetamin ele geçirildi ve bir şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'de jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada tırın akaryakıt tankıyla getirilen 680 litre sıvı metamfetamin ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde önemli bir operasyon yaptı. Ekiplerin çalışmasında Diyarbakır'dan Mersin'e çekici ile uyuşturucu sevk edileceği belirlendi. Uyuşturucunun sevk edileceği araç ve şüphelinin belirlenmesi üzerine operasyon için düğmeye basıldı. Takibe alınan tıra, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde narkotik köpeği desteğinde operasyon düzenlendi. Operasyonda tır durdurulup şüpheli gözaltına alındı. Tırın akaryakıt deposu içerisine özel olarak yapılmış gizli bölmede 680 litre sıvı metamfetamin ile 3 kilo 500 gram kristal metamfetamin ele geçirildi.

Yakalanan şüpheli jandarmaya götürüldü. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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