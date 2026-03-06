Haberler

Trafikte şov pahalıya patladı: Motosikleti 60 gün men edildi, 172 bin TL ceza kesildi
Mersin'in Tarsus ilçesinde motosikletle tehlikeli hareketler yapan E.Y. isimli sürücüye 172 bin TL ceza verildi ve motosikleti 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde motosikletle ön kaldırarak tek teker üzerinde tehlikeli hareketler yapan sürücüye toplam 172 bin TL idari para cezası uygulanırken, motosikleti 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Edinilen bilgiye göre, Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, trafikte motosikletin önünü kaldırarak tehlikeli hareketler yapan ve diğer sürücülerin güvenliğini tehlikeye düşüren şahısla ilgili çalışma başlattı. Yapılan denetim ve incelemeler sonucunda sürücünün E.Y. olduğu tespit edildi.

Ekipler tarafından sürücü hakkında çeşitli trafik ihlallerinden işlem yapılırken, motosiklet 60 gün süreyle trafikten men edildi. Sürücüye farklı maddelerden toplam 172 bin TL idari para cezası uygulandı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
