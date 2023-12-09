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Mersin'de Tartıştığı Erkek Arkadaşı Tarafından Silahlı Vurulan Genç Kız Hayatını Kaybetti

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Mersin'de tartıştığı erkek arkadaşı tarafından evinde silahlı vurulan 24 yaşındaki genç kız, olay yerinde hayatını kaybetti. Annesinin gözünün önünde öldürülen kadının cenazesi otopsi için hastaneye kaldırılırken, taksiyle kaçan zanlıyı yakalama çalışmaları sürüyor.

Mersin'de tartıştığı erkek arkadaşı tarafından evinde silahlı vurulan 24 yaşındaki genç kız, olay yerinde hayatını kaybetti. Annesinin gözünün önünde öldürülen kadının cenazesi otopsi için hastaneye kaldırılırken, taksiyle kaçan zanlıyı yakalama çalışmaları sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, olay, sabah saatlerinde Mersin'in merkez Akdeniz ilçesine bağlı Kiremithane Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, sabah erken saatlerde İrem Sağlam'ın (24) evine gelen Mehmet T. A. (27), henüz bilinmeyen bir nedenle kız arkadaşıyla tartışmaya başladı. Tartışma sırasında öfkesine hakim olamayan Mehmet T. A., yanında getirdiği tabancayla İrem Sağlam'ın kafasına tek el ateş etti. Evde annesi ile kardeşleri bulunan Sağlam'ın ailesi durumu polise ve 112'ye bildirirken, zanlı bir kaç el daha sağa sola ateş ederek olay yerinden taksiyle kaçtı. İhbar üzerine adrese giden sağlık ekipleri Sağlam'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatan Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Sağlam'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Akdeniz Mersin Suç 3. Sayfa Politika Güncel Haberler

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