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Mersin'de TAG otoyolunda otomobil taşıyan tır alev aldı, otomobillere sıçradı

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Mersin'de TAG otoyolunda otomobil taşıyan tır alev aldı, otomobillere sıçradı
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Mersin'de TAG otoyolu Çamalan mevkiinde otomobil taşıyan tırda çıkan yangında alevler taşınan otomobillere sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Mersin'de otoyolda otomobil taşıyan tırda çıkan yangında otomobiller de alev aldı. O anlar saniye saniye cep telefonu ile görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre olay, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolu Çamalan mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halinde bulunan ve otomobil taşıyan tırda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, tırda taşınan otomobillere de sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahelesi sonucu yangın söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Bu arada cep telefonu kamerası yangını saniye saniye görüntüledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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