Mersin'de Suç Oranları Önemli Ölçüde Düştü

Mersin Valisi Atilla Toros, 2025 yılının ilk 10 ayına ilişkin asayiş verilerini kamuoyuyla paylaşarak, kent genelinde suç oranlarının önemli ölçüde azaldığını ve güvenlik güçlerinin her alanda kararlılıkla mücadele yürüttüğünü söyledi.

İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen toplantıda konuşan Vali Toros, "Zehir tacirlerine olduğu gibi huzur ve güvenliğimize kasteden her türlü suç odağına karşı caydırıcı, etkili ve kesintisiz bir mücadele yürütüyoruz" dedi.

Kişilere karşı suçlarda yüzde 13,9, mal varlığına karşı suçlarda yüzde 34 azalma

Vali Toros, kişilere karşı işlenen 10 önemli suçun tamamında düşüş kaydedildiğini belirterek, "Bu suç grubunda yüzde 13,9 oranında azalma sağlanmıştır. Konut dokunulmazlığının ihlali suçunda yüzde 37, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunda ise yüzde 31 oranında düşüş yaşanmıştır" ifadelerini kullandı.

Mal varlığına karşı işlenen suçlarda da benzer bir tablo olduğunu dile getiren Toros, "Bu gruptaki 9 önemli suçun tamamında azalma sağlanmış, suç oranı yüzde 34 gerilemiştir. Aydınlatma oranı da yüzde 94,5'e ulaşmıştır" diye konuştu.

Aranan 4 bin 431 şahıs yakalandı

2025 yılının ilk 10 ayında, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 bin 431 kişinin yakalanarak adalete teslim edildiğini açıklayan Vali Toros, "Aranan şahısların yakalanma oranını yüzde 77'den yüzde 89'a çıkardık. Aranan kişi sayısını da yüzde 70 azalttık. Hakkında aranma kaydı bulunan hiçbir şahsın adaletin elinden kaçmasına izin vermeyeceğiz" şeklinde konuştu.

Silah ve organize suçlara karşı kararlı mücadele

Ruhsatsız silah ve silah kaçakçılığına karşı yürütülen operasyonlara da değinen Toros, "Yılın ilk 10 ayında 2 bin 77 silah ele geçirildi, 2 bin 578 şahıs hakkında işlem yapıldı. Silah kaçakçılarına nefes aldırmayacağız" dedi.

Organize suç şebekelerine yönelik 62 operasyonda 220 kişinin gözaltına alındığını belirten Toros, bu kişilerden 86'sının tutuklandığını, 70'ine ise adli kontrol tedbiri uygulandığını söyledi.

Kaçakçılıkla mücadelede de 786 operasyon gerçekleştirildiğini dile getiren Toros, "Bu operasyonlarda 580 bin litre akaryakıt, 43 bin litre alkollü içki, 176 bin paket sigara, 77 milyon makaron ve 13,5 ton tütün ele geçirildi. 80,5 milyon liralık vergi kaybı önlenmiştir" ifadelerini kullandı.

Siber suçlarda 781 şüpheli yakalandı

Siber dünyadaki suçlara da dikkat çeken Vali Toros, "Yasa dışı bahis ve siber dolandırıcılıkla mücadelemizi, veri tabanlı hedefleme ve yapay zeka destekli risk haritalarıyla sürdürüyoruz. Bu yılın ilk 10 ayında 3 bin 606 hesap veya şahıs hakkında işlem yapıldı. 175 operasyonda gözaltına alınan 781 kişiden 374'ü tutuklandı" dedi.

Trafik denetimlerinde 5,4 milyon araç kontrol edildi

Trafik güvenliğine de özel önem verdiklerini belirten Toros, şöyle devam etti; "Yılın ilk 10 ayında 4 milyon 894 bin araç, 556 bin motosiklet denetlendi. 71 ölümlü, 7 bin 155 yaralanmalı kazada 158 vatandaşımızı kaybettik. Tek bir vatandaşımızı bile trafik kazasında yitirmeyi kabullenemiyoruz. Trafikte şehir eşkıyalarına asla geçit vermeyeceğiz."

Mersin'de 189 bin 744 yabancı yaşıyor

İlde yasal kalış hakkı bulunan 189 bin 744 yabancı bulunduğunu belirten Toros, bunların 152 bin 833'ünün geçici koruma altındaki Suriyeliler olduğunu kaydetti. Göçmen kaçakçılığıyla mücadelede 50 operasyonda 83 kişinin yakalandığını açıkladı.

Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığının 'Mavi Vatan'da güvenliğin teminatı olduğunu belirten Vali Toros, "Komutanlığımız, 10 ayda 15 bin 945 saat görev icra etti, 4 bin 805 gemi ve tekneyi denetledi" dedi.

"Suça karşı çelikten bir iradeyle mücadele ediyoruz"

Açıklamasının sonunda tüm güvenlik güçlerine teşekkür eden Vali Toros, "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ilimizin huzuruna kasteden her kişi ve yapı karşısında devletimizin kararlı iradesini ve güvenlik güçlerimizin sarsılmaz duruşunu bulacaktır. Güvenliğin teminatı olan kahraman personelimizi yürekten kutluyorum" diye konuştu.

Vali Atilla Toros'a açıklamaları sırasında, Vali Yardımcısı Mehmet Yavuz, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Mehmet Özkul ve Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutan Vekili Albay Fecri Yılmaz eşlik etti. - MERSİN