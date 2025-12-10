Haberler

Mersin'de sosyal medya dolandırıcılarına jandarma operasyonu

Mersin'de sosyal medya dolandırıcılarına jandarma operasyonu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'de jandarma, sosyal medya aracılığıyla sahte konut ve ikinci el ilanları ile dolandırıcılık yapan 5 şüpheliyi yakalayarak tutukladı. Yapılan operasyonlarda çeşitli malzemelere de el konuldu.

Mersin'de sosyal medya üzerinden sahte konut ve ikinci el ilanlarıyla vatandaşları dolandırdığı belirlenen 5 şüpheli, jandarmanın eş zamanlı operasyonuyla yakalanıp tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri 5 şahsın, sosyal medya üzerinden TOKİ başvurusu ve ikinci el eşya satışına yönelik sahte ilanlar vererek ağına düşürdüğü vatandaşları dolandırdığı ve bu yolla haksız kazanç elde ettiğini tespit etti. Tespit edilen şüphelilerin yakalanması amacıyla Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan jandarma ekipleri; Mezitli, Akdeniz ve Yenişehir ilçelerinde icra edilen eş zamanlı operasyonlarda 5 şüpheli şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

Operasyon düzenlenen adreslerde arama yapan ekipler, 1 otomobil, 9 cep telefonu, 10 sim kart, 2 bilgisayar ile 15 bin TL nakit paraya el koydu.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 5 şüpheli tutuklandı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Kimya fabrikasında yangın! Patlama sesleri duyuluyor, dumanlar şehri kapladı

Kimya fabrikasında büyük yangın! Patlama sesleri art arda geldi
Geçen yıl doğru bilmişti! Bankacılık devi 2026 asgari ücreti için net rakam verdi

Dünyaca ünlü banka, 2026 asgari ücreti için net rakam verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türk futbolunun bittiğinin özeti! Tutuklanan kalecinin şok eden mesajları: Kg oyna ben yerim

Tutuklanan kalecinin şok eden mesajları: Kg oyna ben yerim
Sosyal medya bu gelini konuşuyor

Sosyal medya bu gelini konuşuyor
'Hıdır baba'nın acı kaybı sanat dünyasını sarstı

'Hıdır Baba'nın acı kaybı sanat dünyasını sarstı
Galatasaraylı fanatik taraftardan ağızları açık bırakan hareket

Herkes onu konuşuyor! Böyle fanatiklik görülmedi
Türk futbolunun bittiğinin özeti! Tutuklanan kalecinin şok eden mesajları: Kg oyna ben yerim

Tutuklanan kalecinin şok eden mesajları: Kg oyna ben yerim
Nihat Kahveci'den Galatasaray hakkında olay iddia

Nihat Kahveci'den Galatasaray hakkında olay iddia
Tedesco Fener taraftarını kahreden haberi verdi: Avrupa maçında olmayacak

Fener taraftarını kahreden haberi verdi: Avrupa maçında olmayacak
Ece Sükan'dan derin dekolte: Kapatmasa daha iyi olurmuş

İddialı dekoltesiyle geceye damga vurdu! Yorumlar bomba
Sedat Peker'in 1981 yılında çekilen fotoğrafı

1981 yılında çekilen fotoğrafını görmeniz lazım
Güpegündüz ev sahibini kalbinden vurarak öldürdü

Güpegündüz ev sahibini kalbinden vurarak öldürdü
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki hesapları değişti! İlk 24 ihtimali...

Galatasaray'ın Devler Ligi'ndeki hesapları değişti! İlk 24 ihtimali...
Otel muhasebecisi, otomobilde başından vurulmuş halde ölü bulundu

Otel muhasebecisi, otomobilde başından vurulmuş halde ölü bulundu
Ahmet Çakar'ın MASAK raporu ortaya çıktı: Hesapta dönen para inanılmaz

MASAK raporunun detayları: Ahmet Çakar'ın para trafiği akıllara zarar
title