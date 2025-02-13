Mersin'de Silahlı Tehdit ve Mala Zarar Veren 4 Kişi Tutuklandı

Mersin'de jandarma ekiplerinin silahla tehdit ve mala zarar verme suçlarından gözaltına aldığı 4 şahıs tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Erdemli ilçesinde 4 şüpheli şahsın örgütlü olarak 2 farklı işletmeye silahla ateş açmak suretiyle zarar verdiğini tespit etti. Şüphelileri yakalamak amacıyla operasyon başlatan jandarma ekipleri, bölgede geniş çaplı araştırma yaparak, örgüt üyelerini takibe aldı. Ayrıca silahlı tehdit olayında kullanılan motosikletin internet üzerinden ilan verilerek satılmaya çalışıldığını belirleyen ekipler, tüm şüphelileri tespit ettikten sonra operasyon için düğmeye bastı. Eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 4 şüpheli yakalandı.

Haklarında 'silahla tehdit ve mala zarar verme suçlarından' soruşturma başlatılan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. - MERSİN