Mersin'de Silahlı Saldırı: 3 Kişi Öldürüldü, Zanlıya Ağır Ceza

Mersin'de Silahlı Saldırı: 3 Kişi Öldürüldü, Zanlıya Ağır Ceza
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Mersin'in Mut ilçesindeki bir tartışma sonrasında av tüfeğiyle 3 kişiyi öldüren Tahir Kaya, mahkeme tarafından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

MERSİN (İHA) – Mersin'in Mut ilçesinde yaşanan silahlı saldırıda komşu aile 3 kişiyi av tüfeğiyle vurarak öldüren Tahir Kaya (67), 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 29 Eylül 2024 tarihinde Mut ilçesine bağlı Çömelek Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletiyle yoldan geçmek isteyen Tahir Kaya ile komşusu Kemal Veli Akyaka (65) arasında, Akyaka'nın eve getirdiği üzüm kasalarını patpat motoruyla indirirken yolu kapatması nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine evine gidip av tüfeğini alan Kaya, Kemal Veli Akyaka ile oğlu Durmuş Akyaka (35) ve gelini Ruhan Akyaka'ya (35) ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, baba, oğlu ve gelinin hayatını kaybettiğini belirledi. Zanlı Tahir Kaya, jandarma ekiplerine teslim olurken, hayatını kaybeden 3 kişi yapılan otopsinin ardından toprağa verildi.

Olayla ilgili açılan dava Silifke 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Dördüncü duruşmada kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Tahir Kaya'ya, Ruhan Ortak Akyaka'ya karşı "kadına karşı canavarca hisle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, komşusu Kemal Veli Akyaka'ya karşı "canavarca hisle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve Durmuş Akyaka'ya karşı "kasten öldürme" suçundan 18 yıl hapis cezası verdi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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