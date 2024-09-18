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Mersin'de Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Mersin'de Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 1 Yaralı
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Mersin'in Toroslar ilçesinde bir otomobile düzenlenen silahlı saldırıda sürücü Ahmet Öncel hayatını kaybetti, kardeşi Talat Öncel ağır yaralandı. Saldırganın önceden husumetli olduğu iddia ediliyor.

Mersin'de sokak arasında bir otomobile düzenlenen silahlı saldırıda sürücü öldü, yanındaki kardeşi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Toroslar ilçesi Sağlık Mahallesi 86005 Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 33 ADD 561 plakalı otomobil seyir halindeyken kimliği belirsiz bir şahsın silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda sürücü Ahmet Öncel (38) olay yerinde hayatını kaybederken, yanında bulunan kardeşi Talat Öncel ağır yaralandı.

Yaralı kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bölgede güvenlik önlemi alan polis, saldırıyla ilgili çalışma başlatırken, olay yerinde çok miktarda boş kovan bulundu, araçtan ise bir silah çıktı.

Saldırıyı gerçekleştiren şahsın, internet kafe işletmecisi olan Ahmet Öncel ile daha önceden yine bir cinayet meselesinden husumetli olduğu öne sürüldü. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Ahmet Öncel Politika Otomobil Toroslar Güvenlik 3-sayfa mersin Olay Suç

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