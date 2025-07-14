Mersin'de Silahlı Kavga: 58 Günlük Yaşam Mücadelesi Sonuçlandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde silahlı kavgada yaralanan ve hastanede 58 gündür yaşam mücadelesi veren genç hayatını kaybetti.

Olay, 18 Mayıs 2025 tarihinde ilçeye bağlı Dedeler Mahallesi'nde meydana gelmişti. İddiaya göre, Salim Takan (30) ile N.U. ve S.Y. arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönen tartışmada Takan ağır yaralanırken, S.Y. ise hafif yaralandı. Yaralılardan önce Tarsus Devlet Hastanesine oradan da Mersin Şehir Hastanesine sevk edilen Salim Takan bugün hayatını kaybetti.

Olayla ilgili şüphelilerden N.U. ise yakalanıp çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - MERSİN