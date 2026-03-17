Evine girmeye çalışan 18 yaşındaki kadın başından vurularak hayatını kaybetti

Mersin'de sokak arasında iki kişi arasında çıkan silahlı kavga sırasında evine girmeye çalışan 18 yaşındaki yabancı uyruklu kadın, başından vurularak hayatını kaybetti. Olayda kavganın taraflarından biri de ağır yaralandı.

Mersin'in Toroslar ilçesine bağlı Mithat Toroğlu Mahallesi'ndeki bir sokak arasında iki kişi arasında silahlı kavga çıktı.

EVİNE GİRMEYE ÇALIŞIRKEN BAŞINDAN VURULDU

Bu sırada kavgayla ilgisi olmayan ve evine girmeye çalışan Nur Almuhammet adlı 18 yaşındaki kadın, kapının önünde başının arka kısmından vurularak ağır yaralandı. Olayda kavganın taraflarından olduğu belirtilen Can A. (26) ise sırt ve sol bacak kısmından ateşli silahla yaralandı.

KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Nur Almuhammet yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yaralı Can A. ise ambulansla Mersin Şehir Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

1 KİŞİ GÖZALTINDA

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen E. I.'nın yakalanması için çalışma başlatıldı. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Çatıdan üzerine kar ve buz kütlesi düşen kişi ağır yaralandı

Yer: Erzurum! Her şey saniyeler içerisinde olup bitti
İlber Ortaylı'nın cenazesinde büyük ayıp

Cenazede büyük ayıp
Trump'tan Putin yorumu: Bizden korkuyor

Kavgada söylenmez! Aman Putin bu sözleri duymasın
Arda Güler'in yeni piyasa değeri bomba

Yeni piyasa değeri bomba!
Çatıdan üzerine kar ve buz kütlesi düşen kişi ağır yaralandı

Yer: Erzurum! Her şey saniyeler içerisinde olup bitti
İran'dan İslam ülkelerine altı maddelik çağrı

İran'dan Türkiye'yi de yakından ilgilendiren açıklama
Kaymakamlık saldırganı katliama gelmiş! Görüntülerdeki detaya dikkat

Kaymakamlık saldırganı katliama gelmiş! Görüntülerdeki detaya dikkat