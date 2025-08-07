Mersin'de Silah ve Mühimmat Kaçakçılığı Operasyonu: Suç Örgütü Lideri Yakalandı

Mersin'de Silah ve Mühimmat Kaçakçılığı Operasyonu: Suç Örgütü Lideri Yakalandı
Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptığı belirlenen suç örgütü liderini Adana'da yakaladı. Operasyonda toplamda 70 ruhsatsız tabanca ve çeşitli mühimmat ele geçirildi.

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptığı belirlenen suç örgütü lideri Adana'da yakalandı.

Mersin İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 9 Mayıs 2025 tarihinde Adana'dan Mersin'e ruhsatsız silah sevkiyatı yaptığı belirlenen 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Operasyonda 70 ruhsatsız tabanca ve 70 adet şarjör ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Olayla ilgili bölgede yürütülen titiz çalışmalar neticesinde, sevkiyatın organizatörü olduğu değerlendirilen suç örgütü lideri de tespit edildi. Şüpheli, Adana'da yakalanarak gözaltına alındı.

Zanlının saklandığı adreste yapılan aramada ise 4 ruhsatsız tabanca, 4 şarjör, 49 tabanca namlusu, 12 tabanca mekanizması ve 7 abanca yayına el konuldu.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - MERSİN

