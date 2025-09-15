Mersin'de Sigara Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sigara kaçakçılığı ile mücadele kapsamında düzenledikleri operasyonda 2 şüpheliyi yakaladı.

İl Jandarma Komutalığından yapılan açıklamaya göre, Akdeniz ve Toroslar ilçelerinde 2 kişinin kaçak sigara ticareti yaptığını belirleyen ekipler, şüphelileri yakalamak ve kaçak ürünlere el koymak için operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda şüpheliler gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda 46 bin 120 adet dolu makaron, 89 bin 800 boş makaron, 5 kilo nargile tütünü ve 13 adet elektronik sigara likiti ele geçirildi.

Yakalanan şüpheli şahıslar işlemleri tamamlanmak üzere Jandarma Komutanlığına götürüldü. - MERSİN