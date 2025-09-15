Haberler

Mersin'de Sigara Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı

Mersin'de Sigara Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin İl Jandarma Komutanlığı, düzenlediği operasyonda kaçak sigara ticareti yapan 2 şüpheliyi yakaladı. Operasyonda 46 bin 120 dolu makaron ve diğer kaçak ürünler ele geçirildi.

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sigara kaçakçılığı ile mücadele kapsamında düzenledikleri operasyonda 2 şüpheliyi yakaladı.

İl Jandarma Komutalığından yapılan açıklamaya göre, Akdeniz ve Toroslar ilçelerinde 2 kişinin kaçak sigara ticareti yaptığını belirleyen ekipler, şüphelileri yakalamak ve kaçak ürünlere el koymak için operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda şüpheliler gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda 46 bin 120 adet dolu makaron, 89 bin 800 boş makaron, 5 kilo nargile tütünü ve 13 adet elektronik sigara likiti ele geçirildi.

Yakalanan şüpheli şahıslar işlemleri tamamlanmak üzere Jandarma Komutanlığına götürüldü. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Batman'da aileye kanlı pusu! Anne, baba ve 2 çocuğu hayatını kaybetti

Seyir halindeki araca kanlı pusu! Anne, baba ve 2 çocuğu katledildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ali Sabancı ile Vuslat Doğan Sabancı boşanıyor! İstenen tazminat belli oldu

Sabancı ailesinde ayrılık! İstenen tazminat belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.