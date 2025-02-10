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Mersin'de Servis Şoförleri ile Mahalle Sakinleri Arasında Kavga

Mersin'de Servis Şoförleri ile Mahalle Sakinleri Arasında Kavga
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Mersin'in Şevket Sümer Mahallesi'nde, servis şoförleri ile mahalle sakinleri arasında 'yol verme' tartışması kavgaya dönüştü. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Mersin'de servis şoförleri ile mahalle sakinleri arasında 'yol verme' meselesinden çıkan kavgada, taraflar bir birlerine tekme, yumruk ve sopalarla saldırdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Akdeniz ilçesi Şevket Sümer Mahallesi'nde, sokaktan geçen işçileri taşıyan servis şoförleri ile mahalleleri bir grup arasında 'araca yol verme' meselesinden tartışma çıktı. Tartışma daha sonra büyüyüp kavgaya dönüşünce taraftar birbirlerine tekme, tokat ve sopalarla saldırdı. Kadınların da karıştığı, arbede ve koşuşturmanın yaşandığı o anlar ise yakındaki bir şahsın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, taraftarların kavga ettiği anlar yer aldı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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