Mersin'de sera ve muz bahçesi yandı

MERSİN (İHA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde sera ve muz bahçesi yandı.

Yangın, ilçeye bağlı Kocahasanlı Mahallesi Sazbaşı mevkisinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle bir süredir ekim yapılmayan serada yangın çıktı. Yangında sera örtüsünün tutuşmasıyla alevler büyüdü, yan tarafta bulunan muz bahçesine sıçradı. Yangında sera tamamen yanarken muz bahçesinin de çoğunluğu zarar gördü. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederek söndürdü.

Soğutma çalışması yapılan olay yerinde yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme yapılacağı belirtildi.

Muz bahçesi yanan Şakir Turhan, "Seranın oradan yangın çıkmış. Sera naylonu tutuşunca rüzgarla benim bahçeye de sıçramış. Bahçemin dörtte üçü yanmış. Damlama sulama sistemi yanmış, ne yapacağız bilmiyorum" dedi. - MERSİN