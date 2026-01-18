Haberler

Kalp krizi geçiren polis memuru hayatını kaybetti

Mersin'de görev yapan 53 yaşındaki polis memuru Bekir Şimşek, rahatsızlanarak gittiği hastanede kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Cenaze töreni yarın Erdemli'de düzenlenecek.

Mersin'de görev yapan 53 yaşındaki polis memuru Bekir Şimşek, rahatsızlanarak geldiği hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Mersin kadrosunda Polisevi Şube Müdürlüğü Sosyal Tesisleri'nde görevli polis memuru Bekir Şimşek, Erdemli ilçesindeki evinde rahatsızlanarak hastaneye geldi. Erdemli Devlet Hastanesi'nde muayene olduğu sırada kalp krizi nedeniyle fenalaşan Şimşek, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Şimşek'in yarın Erdemli 'de düzenlenecek cenaze töreninin ardından toprağa verileceği öğrenildi. - MERSİN

