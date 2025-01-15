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Mersin'de Polis Memuru Ailesini ve Kayınbiraderini Katletti

Mersin'de Polis Memuru Ailesini ve Kayınbiraderini Katletti
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Mersin'in Tarsus ilçesinde görevli polis memuru Mehmet Tehçi, eşi ve kayınvalidesi dahil 5 kişiyi bıçakla öldürdü. Şüpheli, oğlunun intiharından sorumlu tuttuğu ailesine karşı cinayetler işledi. Ceyhan'da yakalanan Tehçi'nin cinayetleri sonrası Adli Tıp Kurumu'na gönderilen cesetler üzerinde otopsi yapılacak.

Polis memuru katliam yaptı: 5 ölü

Mersin'de görevli bir polis memurunun, Mersin'in Tarsus ilçesinde eşini, Adana'da kayınvalidesi ve kayınbabasını boğazını bıçakla keserek, eşinin halasını kalbinden bıçaklayarak, öğretmen kayınbiraderini ise kırsal alana götürerek öldürdüğü ortaya çıktı

Katil zanlısı Osmaniye'ye akrabalarını öldürmeye giderken Adana'nın Ceyhan ilçesinde yakalandı

ADANA - Mersin'de görevli bir polis memurunun, Mersin'in Tarsus ilçesinde eşini, Adana'da kayınvalidesi ve kayınbabasının boğazını bıçakla keserek, eşinin halasını kalbinden bıçaklayarak, öğretmen kayınbiraderini ise kırsal alana götürerek öldürdüğü ortaya çıktı. Şüpheli, Osmaniye'ye de cinayet işlemeye giderken yakalandı.

İddiaya göre, Mersin'in Tarsus ilçesinde devriye ekiplerinde görevli polis memuru Mehmet Tehçi'nin oğlu Ökkeş Berk Tehçi bir yıl önce intihar etti. Mehmet Tehçi, oğlunun ölümünden eşini ve onun ailesini sorumlu tuttu. Bugün de Tehçi, sabah saatlerinde öğretmen kayınbiraderi İsmail Tehçi'yi etüt merkezinden alıp Kabasakal Mahallesi'nde kırsal alana götürerek öldürdü. Mehmet Tehçi, daha sonra Mersin'in Tarsus ilçesine gelerek eşi Ferdane Tehçi'yi boğazını bıçakla kesip öldürdü, ardından otomobil ile Adana'ya geldi. Burada kayınbabasının evine gelen Tehçi, kahvaltı yapan kayınbabası Yusuf ve kayınvalidesi Hüsne Tehçi'yi boğazlarını keserek, kayınbabasının kızkardeşi Semiha Tehçi'yi ise kalbinden bıçaklayarak öldürdü. Daha sonra şüpheli, oğlunun intiharından sorumlu tuttuğu Osmaniye'de yaşayan akrabalarını da öldürmek üzere otomobille Osmaniye'ye doğru yola çıktı. Ancak sabah saatlerinde Adana'da 3 kişinin bir evde öldürüldüğü ortaya çıkınca polis hemen zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüphelinin Osmaniye'ye gideceğini tahmin ederek yolda önlem aldı. Şüpheli Ceyhan Yılan Kale mevkisinde yakalandı. Gözaltına alınan zanlı emniyete götürüldü. Cesetler ise otopsi için adli tıp kurumu morguna götürüldü.

Sabahki cinayetin de sırrı çözüldü

Sabah saatlerinde Yüreğir ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi'nde 3 kişi kahvaltı sofrasında öldürülmüş halde bulunmuştu. Şahısları polis memuru Mehmet Tehçi'nin öldürdüğü belirlendi.

"Dünya seninle güzel hayatımın anlamı"

Bu arada Mehmet Tehçi'nin eşi Ferdana Tehçi'nin sosyal medya hesabından ailesinin fotoğrafını paylaşıp "Dünya seninle güzel hayatımın anlamı Mehmet Tehçi" yazıp, yaptığı paylaşım da ortaya çıktı. Fotoğrafta bir yıl önce intihar eden çocukları Ökkeş Berk, kızı Almina ve ismi öğrenilemeyen çocuklarının olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN CENK İDAYE - 3.Sayfa
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