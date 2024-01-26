Mersin'de Özel Yetiştirilen Köpeği Çalan Şüpheli Yakalandı

Mersin'de özel olarak yetiştirilen köpeği çalan şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, merkez Mezitli ilçesinde bir şahsın av için özel eğitilmiş köpeğinin çalındığı şikayeti üzerine harekete geçen Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile asayiş ekipleri, müşterek yaptığı araştırmalar sonucunda hırsızlık olayını gerçekleştiren şüpheliyi tespit etti. Çalınan köpeğin ikinci bir şahsa satıldığı bilgisine ulaşan ekipler, hırsızlık şüphelisini gözaltına alırken, köpeği ise satıldığı şahıstan alarak sahibine teslim etti.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - MERSİN