Mersin'de Ormanlık Alanda Piknik Yapanlara İdari Ceza

Mersin'de Ormanlık Alanda Piknik Yapanlara İdari Ceza
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Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde orman yangınlarını önlemek amacıyla ormanlık alanda piknik yapan 5 kişiye idari ceza uygulandı. Mersin Valiliği, ormanlık alanlara girişin 1 Haziran - 15 Ekim 2025 tarihleri arasında yasak olduğunu duyurdu.

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde ormanlık bölgede piknik yapan kişiye idari ceza uygulandı.

Mersin Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Çamlıyayla Kesecik Mahallesi'nde, İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde 2 Temmuz 2025 günü orman yangınlarının önlenmesine çalışma yapıldı. Jandarma ekiplerinin devriye faaliyeti esnasında, 5 şahsın ormanlık alanda piknik yaptığı tespit edildi. Şahıslara 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu gereğince idari yaptırım uygulandığı belirtildi.

Mersin'de ormanlık alanlara girişler 1 Haziran 2025- 15 Ekim 2025 tarihleri arasında yasaklanmıştır. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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