Mersin'de Ormanlık Alanda Piknik Yapanlara İdari Ceza

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde ormanlık bölgede piknik yapan kişiye idari ceza uygulandı.

Mersin Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Çamlıyayla Kesecik Mahallesi'nde, İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde 2 Temmuz 2025 günü orman yangınlarının önlenmesine çalışma yapıldı. Jandarma ekiplerinin devriye faaliyeti esnasında, 5 şahsın ormanlık alanda piknik yaptığı tespit edildi. Şahıslara 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu gereğince idari yaptırım uygulandığı belirtildi.

Mersin'de ormanlık alanlara girişler 1 Haziran 2025- 15 Ekim 2025 tarihleri arasında yasaklanmıştır. - MERSİN