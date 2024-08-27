Derya öğretmenin katili tutuklandı: "Ayrılmak istediği için öldürmüş"

Mersin'in Erdemli ilçesinde 47 yaşındaki 2 çocuk annesi öğretmeni öldüren şüpheli tutuklanırken, katil cinayeti kadının kendisinden ayrılmak istemesi üzerine işlediğini itiraf ettiği öğrenildi. Zanlı M.O.'nun ifadesinde," Bıçağı korkutmak amaçlı Derya'ya doğru tuttum. Derya'da bana 'Ben bıçaktan korkmam' dedi. Ben bıçağı Derya'nın omzuna saplamaya çalıştım, fakat Derya refleksle boynunu çevirince bıçak boynuna saplandı, yere düştü" diyerek kendisini savunduğu ortaya çıktı.

Olay, önceki gün Ayaş Yemişkumu Mahallesi Sebaste Caddesi'ndeki bir yazlık sitede yaşandığı ortaya çıkmıştı. Alınan bilgiye göre, 47 yaşındaki 2 çocuk annesi matematik öğretmeni Derya Demir'den 6 gündür ailesi haber alamadı. 6 gündür yapılan aramalara rağmen bulunamayan Demir'in cenazesi dün sitede babasının evinin karşısındaki yazlık dairede bulundu. Eşyalı yazlık daireden gelen kötü kokular üzerine kayıp kadının aile bireyleri tarafından çağrılan çilingirle kapı açıldı. Kapı açıldığında kayıp öğretmenin cansız bedenine ulaşıldı. Jandarma ve savcının yaptığı inceleme sonrasında kadının cansız bedeni otopsi için önce ilçe devlet hastanesine ardından da Mersin Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Yapılan otopside kadının boğaz kısmından iki kez bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi.

Şüpheli tutuklandı, cinayeti kadının ayrılmak istemesi üzerine işlemiş

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ve Erdemli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmada bekar olan Demir'in, özel bir kurs merkezinde öğretmen olan erkek arkadaşı M.O.'nun cinayeti işlediğini belirlendi. Jandarma tarafından Konya'da düzenlenen operasyonla yakalanan şüpheli M.O. Mersin'in Erdemli ilçesine getirilerek adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cinayeti itiraf eden zanlı M.O.," Derya 'ben ayrılmak istiyorum' dedi ve evin dış kapısına yöneldi. Evin kapsını açmaya çalıştı ben de kapıyı tutarak engel olmaya çalıştım. Kapının yanında ayakkabılıkta küçük bir bıçak gördüm. Bıçağı korkutmak amaçlı Derya'ya doğru tuttum. Derya'da bana 'Ben bıçaktan korkmam' dedi. Ben bıçağı Derya'nın omzuna saplamaya çalıştım, fakat Derya refleksle boynunu çevirince bıçak boynuna saplandı, yere düştü. Ne yapacağımı bilemedim. Evden çıktığımda Derya'nın yaşayıp yaşamadığını bilmiyordum. Kapıyı çektim çıktım"dediği öğrenildi.

Öldürdüğü sevgilisinin maaş kartıyla başka bir otelde tatil yapmış

Olaydan 2 gün önce Derya'nın maaş kartını kendisine olan borcu nedeniyle verdiğini iddia ederek savunmasına devam ettiği öğrenilen zanlının ifadesinin devamında ise" Bu kart ile önce konaklama yaptığım pansiyonun 10 bin 400 TL'sini ödedim. Olaydan sonra 2 gün bir apart otelde kaldım. Bu süre zarfında harcamalarımı Derya'nın verdiği karttan yaptım. Daha sonra Konya'ya döndüm. Ben Derya'yı sevdim evlenmek istiyordum. Böyle bir olayın gerçekleşmesini istemezdim. Benim kesinlikle öldürme kastım yoktu. Sadece kendisini korkutmak istemiştim" dediği öğrenildi.

Öteyandan Derya öğretmenin cenazesi bugün Karaman'da defin edildi. - MERSİN