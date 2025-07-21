Mersin'de Motosiklet ile Kamyon Çarpıştı: Kamyon Sürücüsü Tutuklandı

Mersin'de Motosiklet ile Kamyon Çarpıştı: Kamyon Sürücüsü Tutuklandı
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Mersin'in Tarsus ilçesinde motosiklet ile kamyonun çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, motosiklet sürücüsü yaralandı. Kamyon sürücüsü gözaltına alınıp tutuklandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde motosiklet ile kamyonun çarpıştığı kaza sonrası kamyon sürücüsü tutuklandı.

Kaza, dün Tarsus ilçesinde Duatepe Mahallesi İsmetpaşa Bulvarı Üzümlü Kavşak'ta meydana geldi. Sabah K. (77) idaresindeki 33 AVU 771 plakalı motosiklet, S.Ş. (39) yönetimindeki 33 NAV 69 plakalı kamyonla çarpışmıştı. Kazada motosiklette bulunan Emel Kaplan (71) hayatını kaybetmiş, motosiklet sürücüsü ise yaralanmıştı.

Kazanın ardından gözaltına alınan kamyon sürücüsü S.Ş. tutuklandı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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