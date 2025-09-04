Mersin'de Mahsur Kalan 6 Yaşındaki Çocuk Kurtarıldı
Mersin'in Mezitli ilçesinde denizde mahsur kalan 6 yaşındaki Y.Ö., sahil güvenlik ekipleri tarafından sağ salim kurtarıldı. Çocuğun sağlık kontrollerinin yapıldığı ve herhangi bir sağlık problemi olmadığı belirtildi.
Mersin'de denizde bin 200 metre açığa sürüklenen 6 yaşındaki çocuk, sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı, o anlar kameraya yansıdı.
Mersin Valiliğinden yapılan açıklamada: " Mezitli ilçesinde denizde mahsur kalan Y.Ö. isimli çocuğumuz sağlıklı bir şekilde kurtarılmıştır. Babasıyla birlikte can yeleğiyle denize giren 6 yaşındaki Y.Ö.'nün açık denize sürüklenmesi üzerine, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından çocuğumuz denizin yaklaşık 1 200 metre açığında sağ salim kurtarılmıştır" denildi.
Öteyandan 6 yaşındaki çocuğun sağlık kontrollerinin yapıldığı ve herhangi bir problemi olmadığı belirlenirken ailesine teslim edildiği bildirildi. - MERSİN