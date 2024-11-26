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Mersin'de Kuru Yük Gemisi 15 Derece Yan Yattı, 7 Personel Tahliye Edildi

Mersin'de Kuru Yük Gemisi 15 Derece Yan Yattı, 7 Personel Tahliye Edildi
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Doğu Akdeniz'de Mersin 2 nolu demir sahasında 89 metre boyundaki Esperanza B isimli kuru yük gemisi 15 derece yan yatarak teknik arıza yaşadı. Gemide bulunan 7 personel, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na ait botla tahliye edildi.

Doğu Akdeniz'de Mersin 2 nolu demir sahasında boş kuru yük gemisinin 15 derece yan yatması nedeniyle bölgeye gönderilen botla 7 personelin tahliye edildiği öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, Doğu Akdeniz'de 89 metre boyundaki Esperanza B isimli kuru yük gemisi 15 derece yan yattı. Durumun kaptan tarafından bildirilmesi üzerine bölgeye Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait bot gönderildi. İlk bilgilere göre gemide bulunan 7 personel tedbir amaçlı tahliye edildi. Gemide yaşanan teknik arıza nedeniyle olayın yaşandığı bildirildi. Öte yandan, tedbir amaçlı kıyıya 112 Acil Komuta Merkezi tarafından bir ambulans görevlendirildi.

Bakanlık açıklama yapmıştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Mersin 2 No'lu Demir Sahası'nda 15 derece yan yatan 89 metre boyundaki Esperanza B isimli kuru yük gemisinde bulunan personelin acil tahliyesi için, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze ait Bayrak 2 isimli bot ivedilikle olay yerine yönlendirilmiş ve gemide bulunan personelin tahliye işlemi başlamıştır" denilmişti. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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