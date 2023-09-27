Mersin'de koruma altındaki genç kızdan haber alınamıyor

Mersin'de koruma altında olduğu yurttan ayrılan 16 yaşındaki Elif Özarıkan'dan 5 gündür haber alınamıyor. Polis ve jandarma ekipleri arama çalışmalarına başladı.

MERSİN'de koruma altına olduğu yurttan 5 gün önce ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan 16 yaşındaki Elif Özarıkan, her yerde aranıyor.

Kent merkezinde koruma altında olduğu yurttan 5 gün önce ayrılan Elif Özarıkan'dan bir daha haber alınamadı. Anne ve babası ayrı yaşayan Özarıkan için yurt görevlileri polise başvurdu. Bunun üzerine polis ve jandarma ekipleri, arama çalışması başlattı.

Elif Özarıkan'ın Tarsus'ta oturan dayısı Sezer Dadak, "Başına bir şey gelmesinden endişe ediyoruz. Devletimizden ve duyarlı halkımızdan yardım istiyoruz" dedi.