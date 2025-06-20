Mersin'de Kontrolden Çıkan Tır, Ortalığı Savaş Alanına Döndürdü

Mersin'de Kontrolden Çıkan Tır, Ortalığı Savaş Alanına Döndürdü
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Mersin-Antalya D-400 Karayolu'nda uyuyan sürücüsünün kontrolünden çıkan tır, üst geçide çarptıktan sonra bir ağaç ile 2 araca çarparak büyük hasara neden oldu. Yaralanan olmadığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mersin'de uyuyan sürücüsünün kontrolünden çıkan tır, önce üste geçide ardından da bir ağaç ile 2 araca çarparak ortalığı savaş alanına çevirdi.

Kaza, sabaha karşı Mersin- Antalya D-400 Karayolu'nda Erdemli ilçesi Arpaçbahşiş Mahallesi sınırlarında meydana geldi. İddiaya göre, H. K. idaresindeki 27 AUK 400 plakalı tır, sürücüsünün uyuması soncu kontrolden çıktı. Önce üst geçide çarpan tır ardından da kaldırımda bir ağacı devirerek karşıya geçip park halindeki otomobil ile hafif ticari araca çarptı. Sürücüsünün uyanıp manevra yapmasıyla fırına girmekten kurtulan tır, bir evin bahçe duvarının önünde durdu.

Vatandaşlar yardıma koşarken, kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralananın olmadığı kaza da sürücü, tedbir amaçlı sağlık ekipleri tarafından ambulansta kontrol edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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