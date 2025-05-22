Mersin'de Kız Meselesi Yüzünden Silahlı Saldırı

Mersin'de Kız Meselesi Yüzünden Silahlı Saldırı
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Mersin'de bir kişi, kız meselesi yüzünden tartıştığı şahsa silahlı saldırıda bulundu. Olayda yaralanan olmazken, şüpheli Diyarbakır'da yakalandı. Güvenlik kameraları saldırı anını kaydetti.

Mersin'de bir kişi, kız meselesi yüzünden tartıştığı şahsa iş yerinin önünde kurşun yağdırdı. Kameralara yansıyan olayda yaralanan olmazken, şüpheli kaçtığı Diyarbakır'da yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, olay nisan ayında merkez Yenişehir ilçesi Barbaros Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, Zülküf U. daha önce kız meselesinden tartıştığı şahsı bakkal dükkanın önünde arkadaşları ile otururken görünce silahına sarıldı. Her şeyden habersiz oturan şahsın yanına kadar gelerek tabancasıyla tek el ateş edip kaçan şüpheli, kaçarken de kalabalığın üzerine ateş etmeye devam etti. Olayda yaralanan olmazken, tanınmamak için yüzünü gizleyen Zülküf U. ise kaçtığı Diyarbakır'da ruhsatsız tabancasıyla birlikte yakalandı.

Saldırı anı kamerada

Öte yandan, olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Zülküf U.'nun daha önceden kız meselesi yüzünden tartıştığı şahsa tabanca ile ateş edip kaçtığı anlar yer aldı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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