Mersin'de Kenevir Operasyonu: 45 Kilogram Esrar Ele Geçirildi
Mersin'de jandarma, bir meyve bahçesinde bin 580 adet kenevir yetiştiren şüpheliyi yakalayarak 45 kilogram esrar ele geçirdi. Şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, merkez Toroslar ilçesi Evrenli Mahallesindeki bir bahçede kenevir yetiştiren şahsı belirledi. Bunun üzerine adrese operasyon düzenleyen jandarma ekipleri şüpheli Ş.Ş.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin bahçesinde yapılan aramada bin 580 kök kenevir bitkisi ile 45 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

Jandarmada ifadesi alınıp adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
