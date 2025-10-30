Haberler

Mersin'de Keman Sanatçısını Öldüren Sürücüye 4,5 Yıl Hapis Cezası

Mersin'de Keman Sanatçısını Öldüren Sürücüye 4,5 Yıl Hapis Cezası
Güncelleme:
Mersin'de otomobiliyle 18 yaşındaki keman sanatçısı Laçin Akyol'a çarparak ölümüne neden olan İ.H.Ç., 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 4,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Akyol'un ailesi, sanığın kasten öldürme suçundan yargılanmasını istemişti.

Mersin'de otomobiliyle çarptığı 18 yaşındaki keman sanatçısı Laçin Akyol'un hayatını kaybetmesine sebep olan sürücü İ.H.Ç. (27), 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 4,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Mersin 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık İ.H.Ç., Akyol'un ailesi ve taraf avukatları katıldı. Cumhuriyet savcısı, sanığın 2 yıl 8 aydan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etmişti. Akyol ailesinin avukatı ise olayın 'kast' unsuru taşıdığını belirterek, sanığın 'kasten öldürme' suçundan yargılanmasını istedi.

"Melek gibi bir kızdı"

Duruşmada gözyaşları içinde söz alan baba Mahmut Akyol, kızının hayalleri ve hedefleri olduğunu belirterek, "Melek gibi bir kızdı. Onun şu an müziğiyle insanlara hitap etmesi gerekiyordu. Toprak altında ne işi var? Çok büyük yastayız" dedi.

Anne Övül Akyol da, "Buna basit bir kaza gibi bakamıyorum. Acımız çok büyük. Sanığın cezalandırılmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

"Hayatım boyunca ailenin acısını anlamaya devam edeceğim"

Sanık İ.H.Ç. ise aileye başsağlığı dileyerek, "Bu olayın yaşanmasını istemezdim. Vicdanımda ailenin yaşadıklarını anlıyorum. Hayatım boyunca ailenin acısını anlamaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanık hakkında 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 4,5 yıl hapse mahküm ederek tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Olayın geçmişi

Olay, 25 Ocak'ta Yenişehir ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana gelmişti. Arkadaşıyla yolun karşısına geçmeye çalışan 18 yaşındaki Laçin Akyol, İ.H.Ç.'nin kullandığı otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanmış, hastanede tedavi gördüğü sırada 6 Şubat'ta hayatını kaybetmişti. Genç sanatçının organları ailesinin kararıyla bağışlanmıştı. Kazaya ilişkin soruşturma kapsamında yakalanan sürücü, 'taksirle öldürme' suçlamasıyla tutuklanmıştı. - MERSİN

