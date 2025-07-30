Mersin'de Kaymakamın Oğluna Bıçaklı Saldırı: İnceleme Başlatıldı

Mersin'in merkez Mezitli ilçesinde kaymakamın oğlunun mağdur sıfatıyla yer aldığı olaya ilişkin İçişleri Bakanlığınca inceleme başlatıldığı bildirildi.

Mezitli ilçesinde, 26 Temmuz'da meydana gelen ve kamuoyuna yansıyan olayla ilgili olarak Mersin Valiliği yazılı açıklama yaptı. Valilik açıklamasında, Mezitli Kaymakamının oğlu K.G.'nin saat 21.30 sıralarında yaya olarak evine gittiği sırada, tanımadığı 5-6 kişi tarafından bıçakla kovalandığını beyan ettiği ve bu kişilerden şikayetçi olduğu bildirildi.

Şikayet üzerine Mezitli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin başlattığı çalışmalar neticesinde, olaya karıştığı değerlendirilen 5 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin 18 yaşından küçük olmaları nedeniyle işlemlerin yapılması için Çocuk Büro Amirliğine teslim edildikleri belirtildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen süreç kapsamında, 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildiği ifade edildi.

Valilik açıklamasında ayrıca, yakalanan 5 suça sürüklenen çocuktan 2'sinin, 17 Temmuz'da yine aynı mahallede yaşanan bir başka bıçaklı saldırı olayının da şüphelileri olduklarının belirlendiği ve bu olayla ilgili adli sürecin sürdüğü kaydedildi.

Bazı basın yayın organlarında yer alan ve kaymakam ile oğlu K.G.'nin, şüpheli çocuklara Mezitli İlçe Emniyet Müdürlüğü binasında fiziki şiddet uyguladığına dair iddialar üzerine ise açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Mezitli Kaymakamının oğlu K.G.'nin mağdur sıfatıyla yer aldığı söz konusu olayla ilgili olarak İçişleri Bakanlığımız tarafından inceleme başlatılmıştır."

Kamera görüntüleri ortaya çıktı

Öte yandan kaymakamın oğlunun bıçaklı kişilerce kovalandığı anlara ilişkin kamera görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde, bazılarının elinde bıçak olan 4-5 kişilik grubun K.G.'yi kovaladığı, çocuğun kaçarak evinin bahçesine girdiği anlar yer aldı. - MERSİN