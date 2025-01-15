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Mersin'de Kardeşler Cinayet ve Yaralama Suçundan Yakalandı

Mersin'de Kardeşler Cinayet ve Yaralama Suçundan Yakalandı
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Mersin'de jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, bir kişiyi öldüren ve bir kişiyi yaralayan iki kardeş yakalandı. Evde yapılan aramada silah ve uyuşturucu ele geçirildi.

Mersin'de jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda bir kişiyi öldürüp, bir kişiyi yaralayan 2 kardeş yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Akdeniz ilçesi Yeşilova Mahallesi'nde 24 Aralık 2024 tarihinde M.A.'nın öldürülmesi, 1 kişinin de silahla yaralanması olayının şüphelilerini yakalamak için çalışma yaptı. Jandarma Suç Araştırma Timlerinin yaptığı geniş çaplı araştırmada şüphelilerin 2 kardeş olduğu tespit edildi. Şüphelilerin kimlik ve adres bilgilerinin belirlenmesinin ardından operasyon için düğmeye basıldı. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla belirlenen adrese düzenlenen operasyonda şüpheliler M.E. ile M.E. yakalandı. Evde yapılan aramada 2 adet tabanca, 3 adet şarjör, 55 adet fişek ile 54 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Jandarmada ifadesi alınan 2 şüpheli sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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