Mersin'de Irmakta Boğulma Olayı: Genç Hayatını Kaybetti
Mersin'in Mut ilçesinde serinlemek için Göksu ırmağına giren 19 yaşındaki Rustem Yayık, boğularak hayatını kaybetti. Arkadaşları tarafından sudan çıkarılan genç, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Mersin'in Mut ilçesinde serinlemek için Göksu ırmağına giren genç, boğularak hayatını kaybetti.

Olay, ilçeye bağlı Göksu Mahallesi Esen mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, arkadaşlarıyla birlikte Karaman'dan gelerek Göksu ırmağına giden gençlerden Rustem Yayık (19), bir anda balık tutmak için ırmağa daldı. Irmaktan çıkamayan Yayık'ı arkadaşları sudan çıkardı. Hareketsiz olan Yayık için arkadaşları sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Jandarma ve sağlık ekipleri, kalp masajı yapılan Yayık'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yayık'ın cansız bedeni otopsi için Mersin Adli Tıpa gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
