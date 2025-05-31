Mersin'de İnşaat Malzemeleri Satış Noktasında Yangın Çıktı

Mersin'de İnşaat Malzemeleri Satış Noktasında Yangın Çıktı
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Mersin'in Yenişehir ilçesinde inşaat malzemeleri ve boya satan bir iş yerinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Mersin'de inşaat malzemeleri ve boya satılan iş yerinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Alevlerin ve patlama seslerinin yükseldiği iş yerindeki yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, merkez Yenişehir ilçesi Akkent Mahallesi 34. Caddeki bir iş yerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle inşaat yapı malzemeleri ile boya satışı yapılan iş yerinde yangın çıktı. Yangın biranda iş yerini sardı. Boya gibi yanıcı maddelere temas eden alevler nedeniyle iş yerinden patlama sesleri de gelmeye başladı. Yangının bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın yaklaşık bir saatte kontrol altına alınıp söndürüldü. Alevlerin yükselmesi ve patlama sesleri ile çevreyi kaplayan siyah dumanlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangınla ilgili inceleme sürüyor. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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