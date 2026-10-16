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Mersin'de iki operasyonda gözaltına alınan 55 şüpheliden 33'ü tutuklandı

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Mersin'de iki operasyonda gözaltına alınan 55 şüpheliden 33'ü tutuklandı
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Mersin'de yasa dışı bahis ve dolandırıcılık suçlarına yönelik eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 55 şüpheliden 33'ü tutuklandı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 26'sı sanal bahisten, 7'si dolandırıcılıktan tutuklanırken 12 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mersin'de yasa dışı bahis ve dolandırıcılık suçlarına yönelik birçok adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 55 şüpheliden 33'ü tutuklandı.

Mersin ve Erdemli Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şubesi ekipleri tarafından iki ayrı çalışma yapıldı. Siber ekipleri tarafından yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık eden şüphelilere yönelik yapılan çalışmada 17'si şirket olmak üzere toplam 45 şüpheliye ait banka hesaplarının 7258 Sayılı Kanun'a muhalefet suçunda kullanıldığı ve hesaplarda toplam 3 milyar 520 milyon 70 bin 50 lira 69 kuruşluk işlem hacmi bulunduğu belirlendi. Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yürütülen projeli çalışmalarda ise il dışındaki işsiz vatandaşları iş bulma ve yatırım vaadiyle Mersin'e getirerek, adlarına GSM hattı ve banka hesabı açtırıp, bu hesapları dolandırıcılık faaliyetlerinde kullandıkları öne sürülen şüpheliler takibe alındı. Şüphelilerin 360 kişiyi yaklaşık 16 milyon TL dolandırdığı tespit edildi.

İki ayrı soruşturma kapsamında birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. 13 Ekim'de gerçekleştirilen operasyonlarda sanal bahisten 33, dolandırıcılıktan ise 12 şüpheli yakalandı. 55 şüphelinin yakalandığı adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 26'si sanal bahisten, 7'si dolandırıcılıktan olmak üzere 33'ü tutuklanırken, 12 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

Sanal bahis operasyonu çerçevesinde daha önce de 4 kişinin tutuklandığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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