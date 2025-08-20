Mersin'de İki Ayrı Motosiklet Kazası Güvenlik Kamerasında

Mersin'de İki Ayrı Motosiklet Kazası Güvenlik Kamerasında
Mersin'de meydana gelen iki ayrı motosiklet kazası saniye saniye güvenlik ve araç kamerasına yansıdı. Kazalar, sürücü hatalarını gözler önüne serdi. İlk kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Mersin'de meydana gelen iki ayrı motosiklet kazası saniye saniye güvenlik ve araç kamerasına yansıdı. Kaza anları, sürücülerin yaptığı hataları gözler önüne serdi.

İlk kaza, Erdemli ilçesi Merkez Mahallesi'nde yaşandı. Alınan bilgiye göre, Türbe Caddesi'nden gelen bir motosikletle, ara yoldan gelen otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

İkinci kaza ise Merkez Akdeniz ilçesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda meydana geldi. Seyir halinde olan motosikletin önündeki araç ani fren yapınca kaza meydana geldi. Kaza anı seyir halindeki bir otomobilin araç kamerasına yansıdı. - MERSİN

