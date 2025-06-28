Mersin'de İki Ayrı Kaza: Ölümden Saniyelerle Kurtuluş Anları Kameralarda

Mersin'de İki Ayrı Kaza: Ölümden Saniyelerle Kurtuluş Anları Kameralarda
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Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında, kazazedeler son anda refleksleriyle ölümden kurtuldular. İlk kazada, iş yerinin önündeki koltukta oturan bir kişi hızla gelen araçtan saniyelerle kaçtı. İkinci kazada ise bir yaya, otomobilin parka çarpması sonucu son anda yoldan kaçmayı başardı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde iki ayrı kaza da ölümden saniselerle kurtuluş anları kameralara yansıdı. İlk olayda şahsın oturduğu koltuğa hızla gelen otomobil çarptı. İkinci kazada ise sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yoldan çıkıp park halindeki hafif ticari araca çarptı, o anda oradan geçen yaya son anda kurtuldu.

Olaylardan ilki dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Akşemsettin Mahallesi Mavi Bulvar üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, İkinci el eşya alım satımıyla uğraşan Özcan Kaymaz, iş yerinin önündeki koltuğun kenarına oturarak telefonuyla ilgilenmeye başladı. Bu sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil hızla gelerek koltuğa çarptı. Aracın hızla geldiğini son anda fark eden Kaymaz, olaydan saniselerle kurtuldu.

"Hayatımı zor kurtardım"

Ölümden saniselerle kurtulan Özkefiloğlu isimli İkinci el eşya alım satımı yapan iş yerinin sahibi Özcan Kaymaz," Telefondan müşteriye eşya fotoğrafı gönderiyordum. 50 metre ilerde aşırı derece bir araç sesi geldi. Ben bana geleceğini hissettim. Ani reflekse sola doğru kaydım. Zaten 30 saniye değil sanise sonra çekyat paramparça oldu. Hayatımı zor kurtardım. Tabiri caizse milimle kurtuldum. Çok şükür verilmiş sadakamız varmış"dedi.

O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobilin üzerine geldiğini fark eden Kaymaz'ın son anda kaçması ve aracın koltuğa çarpması yer aldı.

Başka bir kazada da ölümden kurtuluş kameraya yansıdı

Öteyandan ikinci olay ise ilçeye bağlı Beydeğirmeni Mahallesi eski Ankara yolu Şelale Kavşağı'nda yaşandı. O kaza da da bir kişi ölümden saniyerlerle kurtuldu. Güvenlik kemerasına yansıyan görüntülerde, kavşaktan gelen bir araç, önüne çıkan minibüs nedeniyle ani dönüş yaptı. Aracın direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü otomobille yoldan çıkıp park halindeki hafif ticari araca çarptı. O sırada karşıya geçen bir şahıs ise son anda kaçarak hayatını kurtardı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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