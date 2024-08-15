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Mersin'de hırsızlık şüphelileri Nevşehir'de yakalandı

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Mersin'in Tarsus ilçesinde hırsızlık şüphelisi olarak aranan 4 kişi, Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde yakalandı. Şüphelilerin adli makamlara sevk edilmek üzere Mersin'e teslim edildiği belirtildi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde hırsızlık şüphelisi olarak aranan 4 kişi, Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Mersin'in Tarsus ilçesinde hırsızlık olayına karıştıktan sonra kaçan şüphelilerin Nevşehir'e geldikleri tespit edildi. Otodan hırsızlık olayı şüphelileri, Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı JASAT ve Hacıbektaş İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucunda aynı gün Hacıbektaş ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan S.G.'nin 29 suç kaydı, A.G.'nin 31 suç kaydı, kadın hırsız D.G.'nin (39) 20 suç kaydı, Y.E. (16) adlı kız çocuğunun ise 1 adet suç kaydı olduğu belirlendi. Gözaltına alınan 2'si kadın 4 şüpheli, adli makamlara sevk edilmek üzere Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Hacıbektaş 3-sayfa Tarsus Mersin Güvenlik Yakalama Hırsızlık Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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