Mersin'de Hafif Ticari Araç Kangal Cinsi Yavru Köpeği Ezdi

Mersin'in Anamur ilçesinde hafif ticari aracın üzerinden geçtiği kangal cinsi yavru köpek telef oldu. Hayvanı gece fark etmediğini söyleyen sürücü, mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Olay, dün sabaha karşı Bahçe Mahallesi Deniz Baykal Caddesi'nde Sanayi Camii önünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, K.A. hafif ticari aracıyla M.U.'ya ait iş yeri önündeki yolda yatan 3 aylık kangal cinsi köpeği fark etmeden ezdi. Ezilen köpek telef olurken, Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada sürücü K.A. tespit edilip polis tarafından gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alınan sürücü, daha sonra adliyeye sevk edildi. Yoldaki köpeği fark etmediğini söylediği öğrenilen sürücü, savcılık tarafından tutuklanma talebiyle çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

O anlar kamerada

Olay anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde araçla gelen K.A.'ya doğru köpeğin gelmesi ve daha sonra yere yatması yer aldı. Bir süre sonra camiden su doldurup aracına gelen sürücünün köpeği ezerek bölgeden uzaklaştığı da görüntülere yansıdı. - MERSİN