Haberler

Mersin'de Hafif Ticari Araç Kangal Cinsi Yavru Köpeği Ezdi

Mersin'de Hafif Ticari Araç Kangal Cinsi Yavru Köpeği Ezdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Anamur ilçesinde bir sürücünün hafif ticari aracının üzerinden geçtiği 3 aylık kangal cinsi yavru köpek telef oldu. Sürücü, köpeği fark etmediğini belirtse de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Mersin'in Anamur ilçesinde hafif ticari aracın üzerinden geçtiği kangal cinsi yavru köpek telef oldu. Hayvanı gece fark etmediğini söyleyen sürücü, mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Olay, dün sabaha karşı Bahçe Mahallesi Deniz Baykal Caddesi'nde Sanayi Camii önünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, K.A. hafif ticari aracıyla M.U.'ya ait iş yeri önündeki yolda yatan 3 aylık kangal cinsi köpeği fark etmeden ezdi. Ezilen köpek telef olurken, Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada sürücü K.A. tespit edilip polis tarafından gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alınan sürücü, daha sonra adliyeye sevk edildi. Yoldaki köpeği fark etmediğini söylediği öğrenilen sürücü, savcılık tarafından tutuklanma talebiyle çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

O anlar kamerada

Olay anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde araçla gelen K.A.'ya doğru köpeğin gelmesi ve daha sonra yere yatması yer aldı. Bir süre sonra camiden su doldurup aracına gelen sürücünün köpeği ezerek bölgeden uzaklaştığı da görüntülere yansıdı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Gazze'de yeni dönem! İsrail'in çekildiği bölgelere bu birlikler konuşlanıyor

Gazze'de yeni dönem! İsrailli askerlerin yerini bu birlikler alıyor
Erdoğan'dan hemşehrilerini coşturan sözler: Gazze'ye önce ben gideceğim sonra siz

Bu sözlerle hemşehrilerini coşturdu: Önce ben gideceğim sonra siz
Telefonunuzda bu uygulama varsa dikkat: Banka hesabınız boşaltılabilir

Telefonunuzda bu uygulama varsa dikkat: Banka hesabınız boşaltılabilir
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sırtındaki bıçakla hastaneye yetişemeden can verdi

Sırtındaki bıçakla hastaneye yetişemeden can verdi
Telefonunuzda bu uygulama varsa dikkat: Banka hesabınız boşaltılabilir

Telefonunuzda bu uygulama varsa dikkat: Banka hesabınız boşaltılabilir
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.