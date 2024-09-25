Mersin'de Engelli Yaşlı Adam ve Eşine Yapılan Darbeye Dava Devam Ediyor

Mersin'de otobüste engelli yaşlı adam ve eşini babasıyla darbettiği gerekçesiyle hakkında dava açılan çocuğun yargılanmasına devam edildi. Duruşma, olay gününe ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinin bilirkişi tarafından yeniden incelenerek yeni rapor alınması talebi üzerine ertelendi.

Mersin merkez Toroslar ilçesinde 15 Aralık 2023'te Mersin Şehir Hastanesi'ne giden otobüste, Tarsus ilçesinde bir lisenin müdürü olduğu öğrenilen İsmet T. ile oğlu A.O.T.'nin (17) kalp pili takılı olan, felçli olduğu için vücudunun sağ kısmını tam olarak kullanamayan ve böbrek yetmezliği çeken Ramazan Polat (77) ve eşi Hamdiye Polat'ı (71) darbetmesiyle ilgili dava sürdü.

Mersin 2. Çocuk Mahkemesi'nde görülen ve basın mensuplarının alınmadığı duruşma, olay gününe ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinin bilirkişi tarafından yeniden incelenerek yeni rapor alınması talebi üzerine 6 Kasım'a ertelendi.

Duruşma sonrası açıklama yapan ailenin avukatı Oğuzhan Tekin, olay gününe ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinin bilirkişi heyetine sunulduğunu söyledi. Kamera kayıtlarının daha önce de bilirkişiye gönderildiğini hatırlatan Tekin, "Lakin biz bilirkişi incelemesinin eksik olduğunu düşündüğümüz için o rapora itiraz ettik ve tekrar kamera kayıtlarının bilirkişiye gönderilerek yeni bir rapor aldırılmasını talep ettik. Haricinde bir suç vasfının değişip görevli mahkemenin Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi olduğu kanaatindeyiz. Buna ilişkin de savcılığa suç duyurusunda bulunduk. O olay ile ölüm arasında illiyet bağı olduğunu iddia ettik ve buna ilişkin savcılığa şikayette bulunduk. Hakim şikayette bulunduğumuz dosyanın da bu dosya içerisine alınmasına karar verdi. Onu da inceleyecek, akabinde rapor alınacak" dedi.

Baba ve oğula tahliye kararı verilmişti

Mersin'de otobüste engelli yaşlı adam ve eşinin darbedilmesiyle ilgili davanın duruşmasında tutuklu sanıklardan okul müdürü İsmet T., 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılırken, tutuklulukta geçirmiş olduğu süre nazara alınarak tahliyesine karar verilmişti. Oğlu A.O.T. için de 22 Mart'ta 2. Çocuk Mahkemesi'nde görülen duruşmada 'kaçma şüphesi' olmadığı gerekçesiyle tahliye kararı verilmişti.

Ramazan Polat, dava sürerken hayatını kaybetmişti

Güvenlik kamerasına yansıyan olayda mağdur olan 77 yaşındaki Ramazan Polat, yaklaşık 2 hafta tedavi gördüğü Mersin Üniversitesi Hastanesi'nde 20 Mayıs'ta hayatını kaybetmiş, 21 Mayıs'ta da Afetevler Mezarlığı'nda toprağa verilmişti. - MERSİN