Üye Girişi
Haberler
Asgari ücretin ardından tüm gözler yarın açıklanacak veride
Asgari ücretin ardından tüm gözler yarın açıklanacak veride
Suriye'de tansiyon yüksek: Birçok kentte protesto gösterileri düzenlendi
Suriye'de tansiyonu yükselten iddia: Göstericilere ateş açıldı
Türkiye'nin gündemine oturan iki dava yarın görülecek
Türkiye'nin gündemine oturan iki dava yarın görülecek
PYD elebaşını ekrana taşıyan Nevşin Mengü için istenen ceza belli oldu
PYD elebaşını ekrana taşıyan Mengü için istenen ceza belli oldu

Mersin'de Engelli Yaşlı Adam ve Eşine Darp Davasında Erteleme

Mersin'de Engelli Yaşlı Adam ve Eşine Darp Davasında Erteleme
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'de otobüste engelli yaşlı adam ve eşini darbettiği gerekçesiyle yargılanan babanın ve oğlunun davasında mahkeme, adli kontrol tedbirlerini kaldırarak duruşmayı erteledi. Olay sonucu ağır yaralanan 77 yaşındaki Ramazan Polat, dava sürerken hayatını kaybetti.

Mersin'de otobüste engelli yaşlı adam ve eşini babasıyla darbettiği gerekçesiyle hakkında dava açılan çocuğun yargılanmasına devam edildi. Mahkeme, sanık çocuk hakkındaki adli kontrol tedbirini, imza yükümlülüğünü ve yurt dışına çıkış yasağını kaldırarak, yürütülmekte olan soruşturma dosyasının sonucu beklendiği için duruşmayı erteledi.

Mersin merkez Toroslar ilçesinde 15 Aralık 2023'te Mersin Şehir Hastanesi'ne giden otobüste, Tarsus ilçesinde bir lisenin müdürü olduğu öğrenilen İsmet T. ile oğlu A.O.T.'nin (17) kalp pili takılı olan, felçli olduğu için vücudunun sağ kısmını tam olarak kullanamayan ve böbrek yetmezliği çeken Ramazan Polat (77) ve eşi Hamdiye Polat'ı (71) darbetmesiyle ilgili dava sürdü.

Olay anının otobüsün güvenlik kamerasına da yansıdığı, Mersin 2. Çocuk Mahkemesi'nde görülen duruşma, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığında yürütülmekte olan soruşturma dosyasının sonucu beklendiği için 29 Ocak'a ertelendi.

"Kasten öldürme suçundan suç duyurusunda bulunduk"

Duruşma sonrası açıklama yapan ailenin avukatı Hasan Hüseyin Öztürk, mahkemenin, sanık çocuk hakkındaki adli kontrol tedbirini, imza yükümlülüğü ve yurt dışına çıkış yasağını kaldırarak duruşmayı 29 Ocak tarihine ertelediğini söyledi. Müvekkili Ramazan Polat'ın bu olay neticesinde önce tekerlekli sandalyeye mahkum kaldığını, daha sonra bir süre yatalak halde yoğun bakımda tedavi gördüğünü ve ardından vefat ettiğini ifade eden Öztürk, "Biz bu konuyla ilgili Mersin Cumhuriyet Başsavcılığına 'kasten öldürme suçundan' suç duyurusunda bulunduk. Bu mahkemenin de görevsiz olduğunu, dosyanın ağır ceza mahkemesinde görülmesi gerektiğini belirttik. Buna ilişkin itirazlarımız sürüyor. Şu anki mahkeme Mersin Cumhuriyet Başsavcılığında yürütülmekte olan soruşturma dosyasının sonucunu bekliyor" dedi.

"Babanın halen görevde olması kabul edilebilir bir durum değil"

Olaya karışan sanık babanın halen görevde olmasını da eleştiren Öztürk, "Tüm yaşanan olayların üstüne sanık babanın halen görevde olması da biz ve müvekkillerimce kabul edilebilir bir durum değil. Bu şahsın halen bir eğitim kurumunda görev yapması maalesef bizi derinden üzüyor" diye konuştu.

Baba ve oğula tahliye kararı verilmişti

Mersin'de otobüste engelli yaşlı adam ve eşinin darp edilmesiyle ilgili davanın duruşmasında tutuklu sanıklardan okul müdürü İsmet T., 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılırken, tutuklulukta geçirmiş olduğu süre nazara alınarak tahliyesine karar verilmişti. Oğlu A.O.T. için de 22 Mart'ta 2. Çocuk Mahkemesi'nde görülen duruşmada 'kaçma şüphesi' olmadığı gerekçesiyle tahliye kararı verilmişti.

Ramazan Polat, dava sürerken hayatını kaybetmişti

Güvenlik kamerasına yansıyan olayda mağdur olan 77 yaşındaki Ramazan Polat, yaklaşık 2 hafta tedavi gördüğü Mersin Üniversitesi Hastanesi'nde 20 Mayıs'ta hayatını kaybetmiş, 21 Mayıs'ta da Afetevler Mezarlığı'nda toprağa verilmişti. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

En çok çay tüketen iller belli oldu! Zirvedeki şehir herkesi şaşırttı
img

Otomobilden şüphelenen esnaf içine bakınca hayatının şokunu yaşadı
img

TÜRK-İŞ Başkanı'ndan tarihi asgari ücret resti: Artık yokuz
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hatayspor Başkanı Levent Mıstıkoğlu, istifa etti
Kulüp başkanı istifa etti
Altcoin rallisi başlıyor mu?
Altcoin rallisi başlıyor mu?
Markette alışveriş yapan eşine söyledikleri kasiyeri de şoke etti
Alışveriş yapan eşine söyledikleri kasiyeri de şoke etti
Vatandaş memur maaşını sordu, Özgür Özel'in cevabı hayal kırıklığı yarattı
Pazarda memur maaşını sordular, cevabı hayal kırıklığı yarattı
Türk-İş'ten hükümete tarihi asgari ücret resti: Artık yokuz, çağırmasınlar
TÜRK-İŞ Başkanı'ndan tarihi asgari ücret resti: Artık yokuz
Zabıtadan yemek götürdüğü vatandaşa skandal sözler
Zabıtadan yemek götürdüğü vatandaşa skandal sözler

Son Dakika Haberleri

Antalya okullar tatil mi 26 Aralık Perşembe (Son Dakika Antalya Valiliği)? Isparta okullar tatil mi 26 Aralık Perşembe (Son Dakika Isparta Valiliği)? 09.09 saat anlamı nedir? 09 09 saat aşk anlamı 2024! Yarın okullar tatil mi? 26 Aralık Perşembe okul yok mu (VALİLİK KAR TATİLİ AÇIKLAMASI)? 26 Aralık Perşembe yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, kar yağışı var mı? 26 Aralık Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota ZAM veya indirim var mı, gelecek mi? BUGÜN MAÇ YOK MU? 25 Aralık günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 25 Aralık 2024 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 25 Aralık 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Çarşamba hangi diziler var? 25 Aralık Çarşamba TV'de bu akşamki diziler
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.