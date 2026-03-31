Otomobilin çarptığı elektrikli bisiklet kanala düştü: 1 ölü, 1 yaralı

Mersin'in Bozyazı ilçesinde elektrikli bisikletin bir otomobilin çarpması sonucu meydana gelen kaza sonucunda bisiklet sürücüsü yaşamını yitirdi, eşi yaralandı. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde otomobilin çarptığı elektrikli bisiklet kanala düştü sürücü öldü, arkasında oturan eşi ise yaralandı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında ilçeye bağlı Çubukkoyağı Mahallesi 917. Sokak girişinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Mersin-Antalya istikametine seyir halinde olan, Y.Ş. idaresindeki 33 ZP 053 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen Erdoğan Işıl yönetimindeki elektrikli bisiklete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle bisiklet yoldan çıkarak su kanalına düştü. Kazada bisiklet sürücüsü ile arkasında bulunan eşi Şanise Işıl yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Bozyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından 2 yaralı da Anamur Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralılardan Erdoğan Işıl hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
