Drift yaptı, aracın bedeli kadar ceza yedi

Bozyazı ilçesinde bir sürücünün Tofaş marka Serçe otomobille drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye attığı bilgisini alan jandarma ekipleri harekete geçti.

ARAÇ BEDELİ KADAR CEZA KESİLDİ

Trafik jandarmasının yaptığı çalışma ve kamera incelemelerinde drift yapılan araç ve sürücü belirlendi. Yakalanan sürücüye drift yaparak çevreyi rahatsız etmek ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten 46 bin 393 TL ceza kesildi.

EHLİYETİNE DE EL KONULDU

Ayrıca sürücünün ehliyetine de 60 gün süreyle el konuldu.