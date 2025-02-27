Drift yaptı, aracın bedeli kadar ceza yedi
Mersin'de serçe marka otomobiliyle drift yaparak çevreyi rahatsız eden sürücüye jandarma ekipleri 46 bin 393 TL ceza kesti, 60 gün süreyle de ehliyetine el koydu.
Bozyazı ilçesinde bir sürücünün Tofaş marka Serçe otomobille drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye attığı bilgisini alan jandarma ekipleri harekete geçti.
ARAÇ BEDELİ KADAR CEZA KESİLDİ
Trafik jandarmasının yaptığı çalışma ve kamera incelemelerinde drift yapılan araç ve sürücü belirlendi. Yakalanan sürücüye drift yaparak çevreyi rahatsız etmek ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten 46 bin 393 TL ceza kesildi.
EHLİYETİNE DE EL KONULDU
Ayrıca sürücünün ehliyetine de 60 gün süreyle el konuldu.