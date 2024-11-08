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Mersin'de Dini Nikahlı Eşini Öldüren Şahıs Yargılandı

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Mersin'de dini nikahlı eşi Pınar Bayrak'ı darbederek öldüren Ziya E.'nin yargılanmasına başlandı. Duruşmada sanık, olay anını ve eşine karşı olan duygularını anlattı.

Mersin'de dini nikahlı eşini darbederek öldüren şahsın yargılanmasına başlandı.

Yenişehir ilçesi Çiftlikköy Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde 3 Ağustos'ta yaşanan olayda 3 çocuk annesi Pınar Bayrak, dini nikahlı eşi Ziye E. tarafından darbedildi. Olay sonrası Zahir E., arkadaşı A.E. ile Bayrak'ı Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine götürdü ancak Bayrak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından Ziya E. ile evde bulunan delilleri kararttıkları iddia edilen A.E. (32), N.B. (22), Ö.B. (25) ve R.B. (28) gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ziya E. tutuklanırken, diğer 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Mersin Cumhuriyet Savcılığı tarafından sanıklar hakkında hazırlanan iddianamede, tutuklu sanık Ziya E.'nin 'kadına karşı kasten öldürme' suçundan, tutuksuz sanıkların ise 'suç delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme' suçundan yargılanması talep edildi. Mersin 7. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamenin ardından davanın ilk duruşması bugün görüldü. Tutuklu sanık Ziya E. duruşmaya SEGBİS ile katılırken, tutuksuz sanıklar, taraf avukatları ve müşteki yakınları salonda hazır bulundu.

Duruşmada savunma yapan sanık Ziya E.,, eşiyle 2013'te tanıştığını belirterek, "Eşimi seviyordum, bir sorunumuz yoktu. Evlendikten sonra aramız bozuldu. Olay günü tartışma yaşadık. Çocukları berberden getirmiştim. Banyo yaptırıp tartışmamıza şahit olmasınlar diye gönderdim. Söylenmeye devam edince o sinirle 2-3 tokat vurdum. Bilinci yerindeydi. Evde kalan ufak oğlumla ilgilenirken eşim banyoya gitti. Banyodan ses gelince gidip baktım. Eşim yerde yüzüstü yatıyordu. İçeri taşıyıp kendine getirmeye çalıştım. O telaşla sarstım. Kendine gelmeyince arkadaşım A.E. ile alıp hastaneye götürdük" dedi.

Duruşmaya katılan Bayrak'ın ailesi ise sanıklardan şikayetçi olduklarını beyan etti.

Tarafları dinleyen mahkeme heyeti, eksikli hususların giderilmesi ve diğer tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi. Sanık Ziya E.'nin tutukluluk halinin devamına, diğer sanıkların ise tutuksuz yargılanmasına karar verildi. - MERSİN

Mersin'de Dini Nikahlı Eşini Öldüren Şahıs Yargılandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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