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Mersin'de Devasa Ağaç Devrildi, 2 Kişi Yaralandı

Mersin'de Devasa Ağaç Devrildi, 2 Kişi Yaralandı
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Tarsus'taki Berdan Barajı mesire alanında asırlık bir ağacın devrilmesi sonucu biri çocuk olmak üzere 2 kişi hafif yaralandı. Yaralılara olay yerinde müdahale edildi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir tesisteki devasa ağacın yıkılması sonucu 2 kişi hafif yaralandı.

Olay, ilçede bulunan Berdan Barajı mesire alanındaki bir işletmede meydana geldi. Alınan bilgiye göre, asırlık olduğu belirtilen devasa bir ağaç kökünden kırılarak devrildi. O sırada işletmede oturan biri çocuk 2 kişi dalların gelmesi nedeniyle hafif yaralandı. Yaralılara olay yerinde müdahale edildiği öğrenildi.

Zamana yenik düşen asırlık ağacın parçalanarak kaldırıldığı bildirildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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