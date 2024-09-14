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Mersin'de Çöp Alanında Çıplak Erkek Cesedi Bulundu

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Mersin'in Bozyazı ilçesindeki çöp dökme alanında bir plastik fıçı içinde çıplak erkek cesedi bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mersin'in Bozyazı ilçesindeki çöp dökme alanında plastik bir fıçı içerisinde çıplak erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Bozyazı ilçesine bağlı Ustalar Mahallesi'nde bulunan çöp dökme alanında plastik fıçı içerisinde çıplak vaziyette erkek cesedi görüldü. Cesedi gören vatandaşın ihbarı üzerine bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Güvenlik güçleri bölgede önlem alırken, henüz kimliği belirlenemeyen erkek cesediyle ilgili soruşturma başlatıldı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Plastik Bozyazı mersin

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