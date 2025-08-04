Mersin'de Çocukların Ateş Açtığı Anlar Kamerada

Mersin'de Çocukların Ateş Açtığı Anlar Kamerada
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Mersin'in Mezitli ilçesinde 18 yaşından küçük bir çocuğun zeytin bahçesinde tabanca ile havaya ateş açarken kaydedilen görüntüler, çevredeki bir vatandaş tarafından da cep telefonuyla çekildi. Olay sonrası çocuklar gözaltına alındı.

Mersin'de 18 yaşından küçük bir kişi zeytin bahçesinde elindeki tabancayla havaya ateş açarken, arkadaşı da kayda aldı. O anları ise bir vatandaş cep telefonuyla görüntüledi.

Olay, merkez Mezitli ilçesindeki bir bahçede meydana geldi. İddiaya göre, zeytin bahçesinde bulunan yaşları 18'den küçük iki çocuktan biri elindeki tabanca ile havaya peş peşe ateş açtı. Diğeri ise bu anları cep telefonu ile kayda aldı. Tehlikeli görüntüler, çevredeki bir binadaki vatandaş tarafından da cep telefonuyla kaydedildi.

Görüntüler üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma yaptı. Yapılan çalışmada yaşları 18'den küçük olan 2 çocuğun kimliği belirlenerek yakalandı. 2 çocuk, Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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