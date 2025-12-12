Haberler

Çakarlı aracın sürücüsüne 276 bin TL ceza kesildi, trafikten men edildi

Güncelleme:
Mersin polisinin gerçekleştirdiği trafik denetiminde çakarlı bir aracın sürücüsüne 276 bin 344 TL ceza kesildi. Denetimlerde toplamda 42 araç trafikten men edilirken, abartı egzoz sahiplerine ise 389 bin 214 TL ceza uygulandı.

Mersin polisinin yaptığı trafik denetiminde tespit edilen bir çakarlı aracın sürücüsüne 276 bin 344 TL ceza kesildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, şehir genelinde araçlardaki uygunsuz egzozlara yönelik uygulamalar yaptı. Son 10 gün içinde yapılan uygulamalarda motosiklet ve araçların sürücülerine bilgilendirme yapıldı. Ekiplerin uygulamasında çakar tertibatlı bir otomobilde durduruldu. Araç sürücüsünün ehliyetine bir ay süreyle el konuldu, araç trafikten men edildi. Çakar tertibatı nedeniyle sürücüye ayrıca 276 bin 344 TL para ceza kesildi.

Denetimlilerde 23'ü motosiklet, 19'u otomobil olmak üzere toplam 42 araca da abartı egzoz işlemi yapılarak trafikten men edildi. Bu araçlarla ilgili sahiplerine toplam 389 bin 214 TL idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Şehir genelinde ekiplerin denetimlerin süreceği bildirildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
